Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що групи вакцинованих туристів матимуть змогу потрапити до Ізраїлю. Однак після приземлення їх зобов’яжуть здати тест на виявлення захворювання й продемонструвати підтвердження отримання другої, або ж третьої вакцини.
До Ізраїлю пускатимуть лише тих туристів, які прибули з країн, що кваліфіковані МОЗ, як “жовті” й “помаранчеві”.
Відомо, що уряд дозволив турагентам й туроператором організовувати групи туристів від п’яти до тридцяти осіб.
Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю дозволило вводити вакцини проти коронавірусу дітям у віці 5-11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, адже саме такі діти можуть бути більш уразливими до COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
- В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
- Наприкінці квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.