З 19 вересня Ізраїль відкриває кордони для вакцинованих туристів. Щоб потрапити в країну необхідно показати підтвердження повного курсу вакцинації препаратом, який визнало ізраїльське міністерство охорони здоров’я.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що групи вакцинованих туристів матимуть змогу потрапити до Ізраїлю. Однак після приземлення їх зобов’яжуть здати тест на виявлення захворювання й продемонструвати підтвердження отримання другої, або ж третьої вакцини.

До Ізраїлю пускатимуть лише тих туристів, які прибули з країн, що кваліфіковані МОЗ, як “жовті” й “помаранчеві”.

Відомо, що уряд дозволив турагентам й туроператором організовувати групи туристів від п’яти до тридцяти осіб.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю дозволило вводити вакцини проти коронавірусу дітям у віці 5-11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, адже саме такі діти можуть бути більш уразливими до COVID-19.