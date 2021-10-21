Голова уряду, міністр охорони здоров'я та міністр туризму Ізраїлю домовилися про відкриття кордонів для туристів з 1 листопада.

Про це повідомляють місцеві видання The Jerusalem Post, The Times of Israel та Haaretz.

З 1 листопада іноземним туристам офіційно буде дозволено в’їзд до країни. Мандрівники повинні бути щеплені або мати довідку про те, що перехворіли на коронавірус.

Умови в’їзду до Ізраїлю для іноземців

В’їзд буде дозволено за однієї з умов:

вакцинація двома дозами вакцини Pfizer не пізніше 180 днів та не раніше 7 днів з моменту останнього щеплення;

вакцинація двома дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac або Sinopharm не пізніше 180 днів та не раніше 14 днів з моменту останнього щеплення;

вакцинація однією дозою вакцини Johnson & Johnson не пізніше 180 днів та не раніше 14 днів з моменту щеплення;

вакцинація бустерною дозою будь-якою з зазначених вакцин;

наявність довідки про перенесення коронавірусної хвороби та щеплення принаймні однією дозою будь-якої зазначених вакцин;

наявність довідки про перенесення коронавірусної хвороби не раніше 11 днів та не пізніше 180 днів на момент в’їзду до країни.

Щеплені російською вакциною “Sputnik V” не зможуть в’їжджати до Ізраїлю.

Також забороняється в’їзд туристам з країн, де поширюється новий субштам варіанта “Дельта” – AY4.2 (Delta Plus). Наразі перелік країн ще не опублікований.

Зауважимо, що в Україні використовують дводозові вакцини виробників Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Ті, хто отримав щеплення обома дозами цих дводозових вакцин, можуть отримати міжнародний сертифікат вакцинації за допомогою застосунку “Дія”.

Як це зробити – читайте у матеріалі #Букв.

Наразі Ізраїль ще не визнав українські COVID-сертифікати. Президент України та Ізраїлю Володимир Зеленський та Іцхак Герцог домовились розв’язати питання про взаємне визнання сертифікатів найближчим часом.