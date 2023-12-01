Армія оборони Ізраїлю заявила, що угруповання ХАМАС порушило угоду про припинення вогню та обстріляло південну частину країни ракетами. У відповідь ЦАХАЛ відновлює бойові дії у Газі.

Про це пише The Times of Israel.

Ракети з Гази було випущено близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південної громади Холіт. «Залізний купол» не використовувався для перехоплення, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. До цього, близько 6-ї ранку, було ще кілька пусків ракет.

«ХАМАС порушив оперативну паузу, а також відкрив вогонь територією Ізраїлю. ЦАХАЛ відновив бойові дії проти терористичної організації ХАМАС у секторі Гази», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ писали, що Ізраїль та ХАМАС погодилися продовжити тимчасове перемир’я.