Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

російсько-українська війна
00:30 Meta додасть в Instagram «трансляційні канали» аналогічні Telegram

17 лютого

23:58 Обмеження щодо газу, нафти та замороження золотовалютних резервів: Порошенко у Мюнхені надав пропозиції для 10 пакета санкцій проти РФ
22:21 Апеляційний суд арештував ексзаступника міністра Лозинського — САП
21:32 17 лютого росіяни 4 рази обстріляли Нікопольщину: є постраждала
20:59 Родичі захисників «Азовсталі» продадуть картину з підписом «Пташки» на благодійному аукціоні
20:31 Україна отримала від Світового банку другу частину позики на суму $203 млн
19:24 ChatGPT можна буде налаштувати «під себе»: користувачі допоможуть ШІ різноманітніше описувати суперечливі теми
18:49 Виплати для переселенців у 2023 році продовжать автоматично — Шмигаль
18:33 Контролюватимуть надану допомогу на фронті: у США наполягають відрядити в Україну спеціальних аудиторів
16:19 Apple в оновленій версії iOS додасть нові можливості для української клавіатури
15:50 За два дні енергетики відновили електропостачання для 9 тисяч родин у Донецькій області – ДТЕК
15:23 Директора Russia Today, який закликав до геноциду українців, засудили до 5 років ув’язнення – СБУ
14:52 Охоронця посольства Великої Британії, який шпигував на користь РФ, засудили до 13 років ув’язнення
14:27 Україна відновила рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею
14:21 За добу росіяни 76 разів обстріляли Херсонщину: загинуло троє цивільних
13:24 Microsoft обіцяє оновити пошукову систему Bing зі штучним інтелектом, на яку скаржаться користувачі
13:20 Через тиждень почнуться переговори щодо продовження зернової угоди – Reuters
12:11 Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та союзники полюють на російських шпигунів
11:02 Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується – «Укренерго»
10:56 У Херсоні затримали директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні «борди» для псевдореферендуму РФ
10:10 Глава Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою про мир у річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну
09:57 Нічний обстріл Харкова: в ОВА повідомили про наслідки обстрілу міста
09:20 За добу російські армійці вбили 5 цивільних на Донеччині
09:12 Україна та ЄС домовились об’єднати ініціативи зі збереження та примноження лісів
08:44 Втрати ворога: за добу було ліквідовано 800 російських загарбників
07:38 17 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку раніше було зупинено через широкомасштабне вторгнення РФ.

Четвер, 16 лютого 2023, 20:33
Підтримати

Зображення: twitter/@elicoh1

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен написав у Twitter.

“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав очільник МЗС Ізраїлю.

А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні перебуває з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.

Коен сказав, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.

Також Ізраїль допоможе Україні у розробці системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

“Мій візит до Києва – це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.

Зазначимо, що в Ізраїлі система поєднує радари та оптичні пристрої для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об’єктів і визначає загрози, після чого дані з’являються на електронній карті.

Сповіщення приходить до громадян на телефони. Також її транслюють через радіо, телебачення чи сирену.

Теги: Елі Коен, Ізраїль, МЗС, міжнародні відносини, підтримка України, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, співпраця, посольство

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook