Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Сьогодні, 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку раніше було зупинено через широкомасштабне вторгнення РФ.

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен написав у Twitter.

“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав очільник МЗС Ізраїлю.

А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.

Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні перебуває з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.

Коен сказав, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.

Також Ізраїль допоможе Україні у розробці системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

“Мій візит до Києва – це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.

Зазначимо, що в Ізраїлі система поєднує радари та оптичні пристрої для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об’єктів і визначає загрози, після чого дані з’являються на електронній карті.

Сповіщення приходить до громадян на телефони. Також її транслюють через радіо, телебачення чи сирену.