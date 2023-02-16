Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Про це міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен написав у Twitter.
“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав очільник МЗС Ізраїлю.
А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.
Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який сьогодні перебуває з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.
Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.
Коен сказав, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.
Також Ізраїль допоможе Україні у розробці системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
“Мій візит до Києва – це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.
Зазначимо, що в Ізраїлі система поєднує радари та оптичні пристрої для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об’єктів і визначає загрози, після чого дані з’являються на електронній карті.
Сповіщення приходить до громадян на телефони. Також її транслюють через радіо, телебачення чи сирену.
- Вперше Ізраїль експортував нафту, добуту на своєму родовищі. Перша партія містила близько 700 000 барелів.
- В Ізраїлі розглядають можливість надання Україні іншої допомоги, крім гуманітарної. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що їхня країна протидіє Ірану, який допомогає Росії.