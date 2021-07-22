Ізраїль готується до клінічних випробувань першої у світі пероральної вакцини проти коронавірусу у вигляді капсул.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на генерального директора компанії Oramed Pharmaceuticals Надава Кидрона.

Зазначається, що дочірня компанія Oravax Medical невдовзі розпочне клінічні випробування своєї вакцини в Тель-Авівському медичному центрі. Наразі розробники очікують схвалення від Міністерства охорони здоров’я країни.

Oravax вже завершив виробництво декількох тисяч капсул для клінічних досліджень. Їх виготовили у Європі й доставлять до Ізраїлю найближчим часом.

Вакцину Oravax почали розробляти у березні цього року. За даними вчених, перший пероральний кандидат на вакцину націлений на три структурних білка нового коронавірусу, на відміну від єдиного білка-шипа, націленого на вакцини Moderna і Pfizer.

“Ця вакцина повинна бути набагато більш стійкою до штамів COVID-19”, – заявили розробники.

У першій і другій фазі клінічних випробувань візьмуть участь 24 добровольці, яким ще не було зроблено щеплення іншою вакциною. Половина групи прийме одну капсулу, а решта – дві. Групи плацебо немає, оскільки мета полягає у вимірюванні рівня антитіл і інших показників імунітету.

Перші етапи клінічних випробувань займуть близько шести тижні. Якщо все пройде успішно, вакцину запускатимуть до масового виробництва в прискореному режимі.