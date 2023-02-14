Про це повідомило Financial Times.

Першу партію відвантажив танкер “Селігер-Афрамакс”.

У східному Середземномор’ї нафта, яку експортували, є побічним продуктом видобутку на газовому родовищі Каріш. Цим займається компанія Energean з минулого року. Компанія обіцяла, що допоможе Ізраїлю приєднатися до “клубу міжнародних експортерів нафти”.

Тривалий час між Ізраїлем та Ліваном були сперечання щодо морських кордонів районі родовища Каріш. За підтримки США вдалося укласти угоду стосовно демаркації морського кордону між газовими родовищами Каріш і Кана на ліванській стороні. Зазначимо, що наприкінці 2023 року TotalEnergies з Франції має розпочати буріння газового родовища Кана.

Протягом більшої частини історії після здобуття незалежності у 1948 році в Ізраїлі нестача видобутку газу та нафти була слабким місцем. Завдяки відкриттю численних родовищ у водах східного Середземномор’я за десятиліття країні вдалося знизити залежність від імпорту викопного палива. Нині Ізраїль забезпечує себе природним газом, що зменшило залежність країни від вугілля.

Значною мірою країна залежить від імпортованої нафти для свого нафтопереробного сектора потужністю 300 000 барелів на добу. Внутрішній попит становить близько 250 000 барелів на добу.