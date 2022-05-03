Ізраїль виділить квоту для лікування українських військовослужбовців, що були поранені внаслідок російської збройної агресії. Вони отримуватимуть медичну допомогу в ізраїльських шпиталях.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Відповідне рішення було прийнято під час зустрічі українського посла Євгена Корнійчука та міністра охорони здоров’я Ізраїлю Ніцана Горовіца. Кількість потенційних місць для поранених, ймовірно, буде обговорена під час майбутньої розмови очільників міністерств охорони здоров’я України й Ізраїлю.

Також Корнійчук висловив вдячність за надання гуманітарної допомоги, зокрема розміщення на Львівщині польового шпиталю Кохав Меір, який за період своєї роботи прийняв близько 6 тисяч пацієнтів.

“З метою продовження постачання в Україну гуманітарної допомоги, у тому числі медикаментів, міністерству охорони здоров’я Держави Ізраїль буде передано оновлений список потреб медичної галузі України”, – зазначили у посольстві.