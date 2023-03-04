3 березня до Ізраїля з неоголошеним візитом прибув високопоставлений генерал США Марк Міллі. Ізраїль заявив йому, що бачить необхідність співпрацювати проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

3 березня Ізраїль прийняв верховного військового офіцера США, генерала армії Марка Міллі, для обговорення, яке, за його словами, включало необхідність співпраці щодо відмови Ірану від ядерної зброї.

Міллі здійснив раніше неоголошений візит напередодні поїздки до Ізраїлю міністра оборони США Ллойда Остіна, яка також включатиме візит у сусідні Єгипет і Йорданію – арабські держави, які приєдналися до США та впливають на ізраїльсько-палестинські справи.

“Потрібна постійна співпраця, щоб запобігти отриманню Іраном ядерної зброї”, — цитує офіс міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта слова Міллі.

Генеарл США не робив публічних зауважень в Ізраїлі. Його прессекретар сказав, що Міллі обговорив питання регіональної безпеки та “координацію для захисту від загроз з боку Ірану” під час переговорів з начальником Генерального штабу Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві.

Західні держави кажуть, що Іран досяг успіхів у розробці технологій, які потенційно можуть створити для нього ядерну бомбу. Тегеран заперечує наявність подібних планів.

У січні Сполучені Штати та Ізраїль провели те, що один американський чиновник описав як найбільш значні спільні військові навчання союзників на сьогодні, в яких брали участь тисячі військових, 12 кораблів і 142 літаки, включно з бомбардувальниками, здатними нести ядерну зброю.