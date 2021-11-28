Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль підтвердив один випадок зараження штамом Omicron, який уперше виявили у Південній Африці. Раніше багато країн також заборонили поїздки до Південної Африки та сусідніх країн.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що новий варіант коронавірусу “викликає занепокоєння”, оскільки дуже заразний. Проте ВООЗ застерегла країни від поспішного введення обмежень на поїздки, заявивши, що їм слід використати “науковий підхід, що ґрунтується на оцінці ризику”.
Уряд Ізраїлю погодив низку нових обмежень у суботу ввечері.
Іноземці, які мають право в’їзду, повинні будуть проходити карантин у спеціальному “коронавірусному” готелі.
Ці заходи набудуть чинності увечері неділі, 28 листопада.
Раніше повідомлялося, що МОЗ Ізраїля схвалив вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, “викликає занепокоєння” та назвала його Omicron. Новий штам має велику кількість мутацій, і перші дослідження свідчать про підвищений ризик повторного зараження.
- Перші два випадки захворювання новим варіантом коронавірусу Omicron підтвердили у Мюнхені.
- Фармацевтична компанія Moderna оголосила про розробку вакцини проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.
- Вперше про Omicron повідомили ВООЗ із Південної Африки 24 листопада.