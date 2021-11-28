28 листопада Ізраїль на 14 днів закриває кордони для іноземців – усе для того, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу Omicron.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

За даними місцевих ЗМІ, Ізраїль підтвердив один випадок зараження штамом Omicron, який уперше виявили у Південній Африці. Раніше багато країн також заборонили поїздки до Південної Африки та сусідніх країн.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що новий варіант коронавірусу “викликає занепокоєння”, оскільки дуже заразний. Проте ВООЗ застерегла країни від поспішного введення обмежень на поїздки, заявивши, що їм слід використати “науковий підхід, що ґрунтується на оцінці ризику”.

Уряд Ізраїлю погодив низку нових обмежень у суботу ввечері.

Іноземці, які мають право в’їзду, повинні будуть проходити карантин у спеціальному “коронавірусному” готелі.

Ці заходи набудуть чинності увечері неділі, 28 листопада.

Раніше повідомлялося, що МОЗ Ізраїля схвалив вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer.