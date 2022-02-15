В уряді Ізраїлю заявили, що вони не оголошували жодних заборон прибалтійським державам стосовно передачі Україні зброї ізраїльського виробництва.

Про це сповістила речниця парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Цього тижня Чміліте-Нільсен прибула Ізраїль для проведення зустрічі з президентом країни Ісааком Герцогом та членами парламенту. Напередодні її візиту видання Breaking Defense опублікувало статтю про те, що Тель-Авів намагався завадити прибалтійським державам надіслати Україні зброю ізраїльського виробництва. Відповідь уряду на це питання була категоричною.

“Мене запевнили, що ця інформація не відповідає дійсності й що Ізраїль не пред’являв прибалтійським державам жодних вимог щодо зброї”, – заявила Чміліте-Нільсен.

Втім, представниця Литви не уточнювала під час проведення зустрічі, чи дійсно країни Балтії зможуть безперешкодно поставляти зброю. Проте вона висловила впевність, що “Литва, Латвія та Естонія вільні вирішувати відповідно до свого сприйняття тієї загрози, яка зараз виникає в Україні”.