Посольство Ізраїлю в Україні висловило обурення смолоскипною ходою, яка 1 січня пройшла містами України до Дня народження Степана Бандери.

Про це пресслужба посольства Ізраїлю в Україні написана у Twitter.

У дописі йдеться, що держава Ізраїль засуджує націоналістичний марш до Дня народження Степана Бандери, пояснюючи це тим, що прославлення тих, хто “підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам’ять жертв Голокосту в Україні”.

Представники Ізраїлю вимагають провести розслідування “антисемітських проявів, які мали місце під час маршу”, посилаючись на закон 2021 року. Ймовірно, мається на увазі закон “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” № 1770-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року. Закон дав визначення терміну “антисемітизм” та вказав перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів і відповідальність, цивільн0-правова, адміністративна та кримінальна, за його порушення.

Не усі коментатори погодилися з заявою посольства. Найбільше реакцій зібрали такі коментарі:

Коментатори нагадали, що серед найближчих соратників Степана Бандери також були євреї:

І серед членів УПА були євреї:

Посольству Ізраїлю нагадали, що Степан Бандера протягом трьох років був в’язнем концтабору Заксенгаузен. Як відомо, він перебував у найбільш “режимному” відділі концтабору – бункері “Целленбау”, де утримували найсерйозніших і найважливіших в’язнів.