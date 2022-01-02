Про це пресслужба посольства Ізраїлю в Україні написана у Twitter.
У дописі йдеться, що держава Ізраїль засуджує націоналістичний марш до Дня народження Степана Бандери, пояснюючи це тим, що прославлення тих, хто “підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам’ять жертв Голокосту в Україні”.
Представники Ізраїлю вимагають провести розслідування “антисемітських проявів, які мали місце під час маршу”, посилаючись на закон 2021 року. Ймовірно, мається на увазі закон “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” № 1770-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 22 вересня 2021 року. Закон дав визначення терміну “антисемітизм” та вказав перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів і відповідальність, цивільн0-правова, адміністративна та кримінальна, за його порушення.
Не усі коментатори погодилися з заявою посольства. Найбільше реакцій зібрали такі коментарі:
Коментатори нагадали, що серед найближчих соратників Степана Бандери також були євреї:
І серед членів УПА були євреї:
Посольству Ізраїлю нагадали, що Степан Бандера протягом трьох років був в’язнем концтабору Заксенгаузен. Як відомо, він перебував у найбільш “режимному” відділі концтабору – бункері “Целленбау”, де утримували найсерйозніших і найважливіших в’язнів.
- Нагадаємо, 1 січня відбулася традиційна щорічна факельна хода з нагоди дня народження Степана Бандери.
- 1 січня в Україні святкують 113-річчя з дня народження ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху Степана Бандери.
- У жовтні цього року українськими соцмережами ширився флешмоб — люди групами на камеру співають “Батько наш — Бандера, Україна — мати”. До флешмобу залучилися нардепи, а ЗМІ поширили фейк про обставини його появи.