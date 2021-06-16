Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Рано вранці в середу в місті Газа були чутні вибухи.

За даними ізраїльської пожежної служби, у вівторок з Гази прилетіло кілька повітряних куль, які спричинили численні пожежі.

Запалювальні повітряні кулі, що зазвичай використовуються бойовиками (зображення від 15 червня). GETTY IMAGES

Нагадаємо, що попередній спалах конфлікту, що тривав 11 днів, завершився 21 травня.

Нинішній інцидент послідував за маршем єврейських націоналістів в окупованому Східному Єрусалимі, який викликав погрози з боку ХАМАС.

У заяві Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) йдеться, що їхні винищувачі вразили військові комплекси ХАМАС у Хан-Юнісі і місті Газа.

У заяві йдеться про те, що в комплексі мала місце “терористична діяльність”, і що ЦАХАЛ “підготовлений до всіх сценаріїв, зокрема до відновлення бойових дій, перед обличчям терористичних актів з боку сектора Газа, що досі тривають”.

Представник ХАМАСу в Твіттері написав, що палестинці будуть продовжувати чинити “хоробрий опір і захищати свої права і священні місця” в Єрусалимі.

Пожежна служба Ізраїлю повідомила, що запущені раніше з Гази запалювальні кулі викликали щонайменше 20 пожеж на полях на півдні Ізраїлю.