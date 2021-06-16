Ізраїль заявляє, що завдав авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені з тієї території повітряні кулі для підпалу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Рано вранці в середу в місті Газа були чутні вибухи.

За даними ізраїльської пожежної служби, у вівторок з Гази прилетіло кілька повітряних куль, які спричинили численні пожежі.

Нагадаємо, що попередній спалах конфлікту, що тривав 11 днів, завершився 21 травня.

Нинішній інцидент послідував за маршем єврейських націоналістів в окупованому Східному Єрусалимі, який викликав погрози з боку ХАМАС.

У заяві Сил оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) йдеться, що їхні винищувачі вразили військові комплекси ХАМАС у Хан-Юнісі і місті Газа.

У заяві йдеться про те, що в комплексі мала місце “терористична діяльність”, і що ЦАХАЛ “підготовлений до всіх сценаріїв, зокрема до відновлення бойових дій, перед обличчям терористичних актів з боку сектора Газа, що досі тривають”.

Представник ХАМАСу в Твіттері написав, що палестинці будуть продовжувати чинити “хоробрий опір і захищати свої права і священні місця” в Єрусалимі.

Пожежна служба Ізраїлю повідомила, що запущені раніше з Гази запалювальні кулі викликали щонайменше 20 пожеж на полях на півдні Ізраїлю.