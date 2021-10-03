Тепер в Ізраїлі необхідна третя доза щеплення від коронавірусу, а на тих, хто цього не зробить, чекає ряд обмежень.

Про це передає ізраїльське видання The Times of Israel. Ізраїль став першою країною, у якій запровадили обов’язкове щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19. Нововведення щодо “зеленої перепустки” COVID-19 передбачає ряд обмежень.

Ізраїльський уряд заборонив усім, хто не має третього щеплення, заходити у закриті приміщення, включно з магазинами, барами, спортзалами та культурними заходами.

Згідно з новими правилами, від 1.7 до 1.9 мільйонів осіб ризикують найближчими днями втратити свої паспорти вакцинації, адже тепер вони дійсні протягом 6 місяців після останнього щеплення.

Усі теперішні “зелені перепустки” будуть анульовані, а всі ізраїльтяни повинні отримати нові через вебсайт або застосунок міністерства охорони здоров’я. Нові правила також вимагають від тих, хто одужав від COVID-19, через певний час отримати одну дозу вакцини.

Пропуск набуває чинності через тиждень після отримання останньої необхідної дози й надає доступ до багатьох громадських місць та подій, включаючи ресторани та музеї.

Тимчасовий зелений пропуск також можна отримати за наявністю негативного тесту на коронавірус, за який громадяни повинні самостійно платити, якщо не можуть робити щеплення.

Десятки ізраїльтян влаштували демонстрації по всій країні на знак протесту проти нової системи зелених перепусток. Противники цієї системи назвали її “формою примусової вакцинації” та виступають проти примусових ліків або щеплень.

Такі жорсткі методи пояснюються посиленням епідемії в Ізраїлі тривалістю майже два місяці. Згідно з даними МОЗ країни, у п’ятницю, 1 жовтня кількість ізраїльтян, госпіталізованих у важкому стані через COVID-19, вперше з 17 серпня впала нижче 600.