Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Громадяни, що раніше купили квитки до Ізраїлю та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу.

“Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю”, — йдеться у повідомлені посольства.

Для того, щоб отримати такий дозвіл на сайті МВС Ізраїлю створена відповідна електронна форма.

Також, якщо громадяни України хочуть приїхати до Ізраїлю згідно з запрошенням, громадянин Ізраїлю зобов’язаний підписати декларацію для запрошеного. Вона має бути заповнена до подання заяви на отримання дозволу МВС для в’їзду.