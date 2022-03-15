Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Громадяни, що раніше купили квитки до Ізраїлю та планували скористатися правом на безвізовий в’їзд, стикаються з відмовою у посадці та з вимогою надати візу.
“Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю”, — йдеться у повідомлені посольства.
Також, якщо громадяни України хочуть приїхати до Ізраїлю згідно з запрошенням, громадянин Ізраїлю зобов’язаний підписати декларацію для запрошеного. Вона має бути заповнена до подання заяви на отримання дозволу МВС для в’їзду.
“Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну”, — наголошується у посольстві.
- Нагадаємо, що в Ізраїлі заявили, що долучаться до західних санкцій проти Росії через напад на Україну. Тепер РФ не зможе обходити обмеження через цю країну.
- Також у перемовинах між Україною та Росією виступити посередником погодився Ізраїль. Наразі із країною триває діалог стосовно гуманітарної допомоги.