Про це повідомило CNN.

Дрон атакував судно під ліберійським прапором, яке перевозило газойль. Представник американських військових зазначив, що судно не зазнало серйозних збитків й може продовжувати подорож.

В Ізраїлі оцінили напад як провокацію.

“Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці – це не напад на Ізраїль — це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу”, — сказав анонімний ізраїльський чиновник.

Під час вивчення уламків стало відомо, що атака сталася дроном-камікадзе серії Shahed. Командувач Центрального командування США генерал Майкл “Ерік” Курила додав, що напад “ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні”.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження. Проте витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що атака є “останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності”.

“Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні”, — заявив він.

За його словами, напад загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та “свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом”. Зазначимо, що у липні 2021 року іранський дрон атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана. Тоді загинули двоє людей. Судно було пов’язане з ізраїльським мільярдером.