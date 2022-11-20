Про це повідомило CNN.
Дрон атакував судно під ліберійським прапором, яке перевозило газойль. Представник американських військових зазначив, що судно не зазнало серйозних збитків й може продовжувати подорож.
В Ізраїлі оцінили напад як провокацію.
“Ми розглядаємо це як іранську провокацію в Перській затоці – це не напад на Ізраїль — це те саме, що вони зазвичай роблять у Перській затоці, намагаючись підірвати стабільність і здебільшого вплинути на події чемпіонату світу”, — сказав анонімний ізраїльський чиновник.
Під час вивчення уламків стало відомо, що атака сталася дроном-камікадзе серії Shahed. Командувач Центрального командування США генерал Майкл “Ерік” Курила додав, що напад “ще раз демонструє дестабілізуючий характер зловмисної діяльності Ірану в регіоні”.
У результаті інциденту ніхто не постраждав. Корпус судна має незначні ушкодження. Проте витоку вантажу чи потрапляння води зафіксовано не було.
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що атака є “останньою в серії таких дій і більш широкої дестабілізуючої діяльності”.
“Вивчивши доступну інформацію, ми впевнені, що Іран, ймовірно, здійснив цю атаку з використанням БПЛА, смертоносного потенціалу, який він все частіше використовує безпосередньо і через своїх маріонеток на Близькому Сході та поширюється в Росії для використання в Україні”, — заявив він.
За його словами, напад загрожує міжнародному судноплавству, торгівлі та “свободі судноплавства цим найважливішим водним шляхом”. Зазначимо, що у липні 2021 року іранський дрон атакував вантажне судно Mercer Street біля узбережжя Омана. Тоді загинули двоє людей. Судно було пов’язане з ізраїльським мільярдером.
- Після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень БпЛА на російській території.