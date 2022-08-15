Ізраїль завдав ракетних ударів по іранських цілях. Вони знаходилися поблизу основних сирійських баз Росії.

Про це повідомило Reuters.

Одночасні атаки сталися на півдні від провінції Тартус і на столицю Дамаск. Внаслідок неї загинули троє сирійських військових та ще трьох було поранено. Ударами вразили форпости ліванського проіранського угруповання Хезболла.

Ізраїль ще обстріляв іранську базу поблизу села Абу-Афса. Там знаходилися системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.

У порту Тартус розміщена єдина середземноморська база російського флоту. Також неподалік від місця атаки знаходиться Хмеймім – основна авіабаза російського військового контингенту в Сирії.

Останніми роками ізраїльська армія завдала сотні ударів по іранських цілях у Сирії. Країна уникала ударів по прибережних провінціях, де і розташовані основні військові сили РФ.

5 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію. Вона тривала проти терористичної організації “Ісламський джихад” у секторі Газа. У відповідь угруповання розпочало масований ракетний обстріл західних і південних областей Ізраїлю. Вже 7 серпня Палестина та Ізраїль домовилися про перемир’я у секторі Газа.