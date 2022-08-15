Про це повідомило Reuters.
Одночасні атаки сталися на півдні від провінції Тартус і на столицю Дамаск. Внаслідок неї загинули троє сирійських військових та ще трьох було поранено. Ударами вразили форпости ліванського проіранського угруповання Хезболла.
Ізраїль ще обстріляв іранську базу поблизу села Абу-Афса. Там знаходилися системи протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.
У порту Тартус розміщена єдина середземноморська база російського флоту. Також неподалік від місця атаки знаходиться Хмеймім – основна авіабаза російського військового контингенту в Сирії.
Останніми роками ізраїльська армія завдала сотні ударів по іранських цілях у Сирії. Країна уникала ударів по прибережних провінціях, де і розташовані основні військові сили РФ.
5 серпня армія оборони Ізраїлю розпочала військову операцію. Вона тривала проти терористичної організації “Ісламський джихад” у секторі Газа. У відповідь угруповання розпочало масований ракетний обстріл західних і південних областей Ізраїлю. Вже 7 серпня Палестина та Ізраїль домовилися про перемир’я у секторі Газа.
- Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ завдала ударів по об’єктах в секторі Гази, вбивши одного з командирів “Ісламського Джихаду“.
- Палестинське воєнізоване угрупування “Ісламський Джихад” випустило по території Ізраїлю 70 ракет із сектора Гази.