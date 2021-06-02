Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Днями лідер опозиції Яір Лапід залучився підтримкою голови ультраправої партії “Яміна” Нафталі Бенета та обіцяв, що буде продовжувати домовлятися з іншими представниками опозиції. Їх метою було відправити у відставку Нетаньягу, який очолював ізраїльський уряд протягом 12 років.

У відповідь ізраїльський прем’єр назвав свого головного противника “шахраєм” та сказав, що будь-яка коаліційна угода є “погрозою для безпеки та майбутнього країни”.

В середу, 2 червня, ізраїльські опозиційні політики все ж змогли домовитися про те, яким буде порядок розділення владних повноважень щодо формування уряду й повалення Нетаньягу.

За інформацією інсайдерів, опозиційна коаліція – найбільш незвична та незручна. До неї увійшли 8 партій, які мають зовсім різні ідеологічні погляди. Водночас інші аналітики назвали коаліцію “втіленням політичної дисфункції Ізраїлю”.

Сторони домовилися, що до 2023 року, тобто протягом двох років, очільником уряду буде Нафталі Бенет. Він виступає проти палестинської держави та хоче, аби Ізраїль анексував більшу частину окупованого Західного берега. Він – екссоюзник Нетаньягу.

З 2023 по 2025 рік головою уряду буде Яір Лапід.