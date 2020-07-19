Поліція Ізраїлю застосувала водомети проти мітингувальників, які заблокували залізницю в Єрусалимі.

Про це повідомляє Times of Israel.

В Ізраїлі – в Єрусалимі і Тель-Авіві тривають мітинги проти недостатніх заходів влади в боротьбі з COVID-19. В Єрусалимі акція проходила під будівлею резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Мітингувальники вимагали відставки премьера. Пізніше мітинг переріс у зіткнення з поліцією – правоохоронці застосували водомети.

Також повідомляється, що учасники мітингу палили сміттєві баки і били вітрини та заблокували залізницю.

Поліція затримала щонайменше 50 громадян.