Про це повідомляє Times of Israel.
В Ізраїлі – в Єрусалимі і Тель-Авіві тривають мітинги проти недостатніх заходів влади в боротьбі з COVID-19. В Єрусалимі акція проходила під будівлею резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Мітингувальники вимагали відставки премьера. Пізніше мітинг переріс у зіткнення з поліцією – правоохоронці застосували водомети.
Також повідомляється, що учасники мітингу палили сміттєві баки і били вітрини та заблокували залізницю.
Поліція затримала щонайменше 50 громадян.
- Раніше повідомлялося, що 14 липня в Єрусалимі тисячі протестуючих мітингували біля резиденції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки.