Вчені з Тель-Авівського університету виявили близько 100 тисяч нових типів вірусів. Це число перевищує кількість відомих науці РНК-вірусів у дев'ять разів.

Про це повідомило Israel national news.

За результатами дослідження, віруси виявили у зразках ґрунту, океанів, озер та багатьох інших екосистемах. Вчені припустили, що вони допоможуть у розробці антимікробних препаратів. Також відкриття може сприяти боротьбі зі шкідливими для сільського господарства грибками і паразитами.

Дослідження проводили у співпраці з дослідницькими організаціями США NIH і JGI, а також Інститутом Пастера у Франції. Наукова робота, яку виклали у журналі Cell, містить дані, які збирали більше як сотня дослідників з усього світу.

Віруси є генетичними паразитами, які інфікують живу клітину, щоб розмножуватися. Серед них є хвороботворні агенти, які можуть завдати шкоди людині. Переважна більшість вірусів не шкодить людині, а деякі живуть у нашому тілі, про що ми не підозрюємо.

За словами керівника дослідження Урі Нері, під час роботи використовували нові обчислювальні технології для видобутку генетичної інформації. Вчені розробили обчислювальний інструмент, який розрізняє генетичний матеріал РНК-вірусів і вірусів-господарів.

“Система, яку ми розробили, дає змогу виконувати поглиблений еволюційний аналіз і зрозуміти, як різні РНК-віруси розвивалися протягом еволюційної історії. Одне з ключових питань мікробіології полягає в тому, як і чому віруси передають гени між собою. Ми ідентифікували низку випадків, коли такий обмін генами дозволяв вірусам інфікувати нові організми”, – зазначив один з авторів дослідження професор Урі Гофна.

Водночас різноманітність і роль РНК-вірусів в мікробних екосистемах недостатньо вивчено, на відміну від ДНК-вірусів.

“У нашому дослідженні ми виявили, що РНК-віруси не є чимось незвичайним в еволюційному ландшафті і насправді в деяких аспектах вони не дуже відрізняються від ДНК-вірусів. Це відкриває двері для майбутніх досліджень і для кращого розуміння того, як віруси можна використовувати для медицини та сільського господарства”, – додав професор Гофна.