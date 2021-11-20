Ізраїльські вчені заявили, що винайшли спосіб «зчитувати» дрібні рухи м'язів обличчя з точністю до 73%. Це допомагає визначити чи бреше людина.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Вчені з Тель-Авівського університету винайшли високочутливі електроди. Вони вимірюють рухи м’язів обличчя та передають ці дані штучному інтелекту, який навчений читати вирази обличчя.

В експерименті технології взяли участь 40 добровольців. Дослідники садили людей одне навпроти одного: одна людина була у навушниках і мала повторити почуте або збрехати, а той, хто навпроти мав вгадати, чи бреше партнер.

Дослідники фіксували активність мімічних зв’язків між бровами та на щоках, коли людина слухала слова та відповідала. Крім того, вони не помітили зв’язку між тим, як довго людина думала над відповіддю та брехнею. Потім науквці передали деталі моделей цих рухів обличчя в інструмент штучного інтелекту і навчили його визначати, брешуть інші люди чи кажуть правду.

Наразія технологія визанчала чи брешуть люди з точністю у 73%.

Вчені вважають, що це серйозна альернатива поліграфам, які зчитують серцевий ритм, кров’яний тиск і дихання.

“Це набагато краще, ніж звичайні тести на поліграфі, які люди можуть обдурити. Наш тест набагато важче відстежити, оскільки він заснований на змінах у м’язах, про які ми навіть не підозрюємо”, – сказав професор Діно Леві з Тель-Авівського університету.

Тепер вони прагнуть навчити інструмент аналізувати рухи обличчя без електродів. І розробити технологію стеження за обличчями, щоб визначити правдивість за допомогою камер, що дозволить їм помітити брехуна на відстані десятків метрів.

“У банку, на допитах у поліції, в аеропорту чи на онлайн-співбесідах камери з високою роздільною здатністю, навчені розпізнавати рухи м’язів обличчя, зможуть відрізнити правдиві твердження від брехні. Зараз завдання нашої команди — завершити експериментальний етап, навчити наші алгоритми та покінчити з електродами. Після того, як технологія буде вдосконалена, ми очікуємо, що вона матиме безліч різноманітних застосувань”, – зазначив професор.

Дослідження пройшло рецензію та опубліковано в журналі Brain and Behavior.