Про це сам Харарі повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Іцик Яхав і Юваль Ной Харарі зі своєю соціальною компанією Sapienship жертвують мільйон доларів до Всесвітньої організації охорони здоров’я у відповідь на скорочення фінансування ВООЗ”, – сказано в повідомленні.
Водночас в заяві підкреслюється, що Харарі з чоловіком також заохочують інших допомогти Всесвітній організації охорони здоров’я будь-яким способом.
“На жаль, президент США зараз вирішив припинити фінансування ВООЗ. На щастя, на Землі живуть більше 7 мільярдів людей і ми можемо бути краще. У дусі глобальної солідарності ми закликаємо всіх людей співпрацювати і допомагати один одному в ці важкі часи”, – йдеться в заяві.
- Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів щодо поширення коронавірусу на ранніх етапах. Трамп вважає, що якби ВООЗ заздалегідь повідомила світові про важливість протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу, то пандемії можна було б уникнути. Але, як вважає американський лідер, ВООЗ і Китай могли приховувати цю інформацію на початковому етапі поширення інфекції.