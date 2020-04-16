Ізраїльський історик Юваль Ной Харарі разом зі своїм чоловіком пожертвували мільйон доларів для Всесвітньої організації охорони здоров'я у відповідь на скорочення фінансування.

Про це сам Харарі повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Іцик Яхав і Юваль Ной Харарі зі своєю соціальною компанією Sapienship жертвують мільйон доларів до Всесвітньої організації охорони здоров’я у відповідь на скорочення фінансування ВООЗ”, – сказано в повідомленні.

Водночас в заяві підкреслюється, що Харарі з чоловіком також заохочують інших допомогти Всесвітній організації охорони здоров’я будь-яким способом.

“На жаль, президент США зараз вирішив припинити фінансування ВООЗ. На щастя, на Землі живуть більше 7 мільярдів людей і ми можемо бути краще. У дусі глобальної солідарності ми закликаємо всіх людей співпрацювати і допомагати один одному в ці важкі часи”, – йдеться в заяві.