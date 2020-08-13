Про це повідомляє Reuters.

Маску замовив китайський бізнесмен, який проживає в США, але ім’я його не розголошується.

За словами дизайнера і власника компанії Ісаака Леві, маска в 18 каратів білого золота буде прикрашена 3600 білими та чорними діамантами, а також оснащена найкращими фільтрами N99.

“Я не думаю, що наш клієнт піде в ній до супермаркету, але він буде використовувати її й там, і тут, я впевнений. Це наш молодий давній клієнт, дуже милий, дуже доброзичливий, дуже багатий любитель виділитися”, – розповів він.

Зазначається, що маску, над якою працюють майже 25 майстрів, можна було б розглядати як вульгарну демонстрацію багатства у важкі економічні часи, але для Леві це, передусім, витвір мистецтва.