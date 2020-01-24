Про це пише ізраїльський телеканал Arutz 7.

Як зазначається в тексті ізраїльського видання, світові лідери сприймають нового українського лідера як такого, що зовсім не має політичної ваги, в зв’язку з чим Зеленський виступав перед нечисленною аудиторією.

“Увечері в середу, 22 січня, відбувся виступ Зеленського перед аудиторією. Точніше – практично перед порожнім залом. На виступі президента України аудиторія становила лише кілька десятків людей. В той час, до, наприклад, прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан, котрий виступав перед Зеленським, зібрав аншлаг. Світові лідери, схоже, вже зрозуміли, що Зеленський не являє собою нічого, як політик і є вкрай обмеженою людиною”, – йдеться в статті.

Також на думку Arutz 7, Зеленський у виступі говорив багато “абсурдних речей”, в тому числі пропонував включити Україну до ЄС замість Британії, яка остаточно погодила Brexit.

Ізраїльські журналісти також відзначили, що Зеленський під час виступу став, раптом, скаржитися на свою важку долю: “Я президент України вже 248 днів. І всі ці дні я працював на Україну та не мав часу на свою сім’ю. Мені важко пояснити своїм дітям, чому я не з ними вдома”.

Як повідомлялося раніше, також Зеленський порівняв Україну з пошукачем Google.