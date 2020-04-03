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“Найбільш часті симптоми коронавірусної інфекції – це біль в горлі, іноді нежить, легкий кашель, легке нездужання, м’язові болі, болі в спині. Такі грипоподібні нездужання, невисока субфербільна температура – 37,2-37-5. Дуже багато людей кажуть, що у них зникає відчуття смаку і запаху”, – сказав доктор.

При цьому ізраїльський фахівець підкреслив, що про притуплення смаків і запахів розповідали, в тому числі, і лікарі, які хворіють коронавірусом.

“Крім того, у 20% буває пронос. У багатьох людей саме так цей вірус через кілька днів і проходить. І якщо їм зробити знімок легенів або КТ, то знімок у них буде чистим”, – пояснив він.

За словами доктора, коли хвороба посилюється, то приблизно через тиждень після початку і легкої симптоматики виникає криза, що супроводжується підйомом температури до 38,5-39, погіршенням дихання.

“Такі люди потребують негайної госпіталізації та постійного нагляду лікарів. Багатьом з них буде гірше і їм потрібна буде вентиляція легенів, тому що у них розвивається віральная пневмонія. І це видно на звичайному знімку легень. Погано їм стає і по інших напрямках – тиск падає, буває ураження серцевого м’яза, ураження нирок”, – розповів він.