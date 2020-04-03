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“Перевірених ліків проти коронавірусу немає. Те, що ми використовуємо, думаємо, що воно допомагає. Є якісь думки, які базуються на тому, що давали пацієнтам, і думають, що воно допомогло, є ретроспективні описи груп людей з певними хворобами. І ми виходимо з цих даних і користуємося цими ліками, тому що іншого вибору немає”, – каже ізраїльський доктор.

При цьому фахівець також пояснив, чому хворим дають певні ліки проти малярії.

За його словами, існує такі види ліків від малярії: гидроксихлорохин і хлороквін, які мають антивірусну активність.

“Ми їх даємо хворим середньої і високої тяжкості. Чи не легким. Легким хворим ми нічого не даємо. Їм не потрібно нічого давати. Особливо молодим і дітям”, – підкреслив він.

За словами лікаря, хворим також намагаються давати цинк.

“Тому що разом з антималярійними препаратами він збільшує їх антивірусну дію в пробірці. У цинку немає побічних дій, його можна давати”, – говорить він.