Ізраїльські бейсболісти вирішили експериментальним шляхом з'ясувати, чи вдасться зламати картонне ліжко, які встановили в олімпійському селищі в Токіо.

Поекспериментувати запропонував гравець ізраїльської збірної команди Бен Вагнер.

“Зараз ми плануємо дізнатися, скільки людей потрібно, щоб зламати це картонне ліжко”, – сказав Вагнер на відео.

Для цього на ліжку спочатку підстрибнув один спортсмен, потім двоє, потім троє і так далі.

Стрибки восьми спортсменів ліжко ще витримало, а ось дев’яти осіб – ні.

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי, כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2021

Нагадаємо, що картонні ліжка виготовила з перероблених матеріалів японська компанія Airweave. Каркаси ліжок зроблені з переробленого картону, а модульні матраци ㅡ з поліетиленових волокон.