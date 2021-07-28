Поекспериментувати запропонував гравець ізраїльської збірної команди Бен Вагнер.

“Зараз ми плануємо дізнатися, скільки людей потрібно, щоб зламати це картонне ліжко”, – сказав Вагнер на відео.

Для цього на ліжку спочатку підстрибнув один спортсмен, потім двоє, потім троє і так далі.

Стрибки восьми спортсменів ліжко ще витримало, а ось дев’яти осіб – ні.

Нагадаємо, що картонні ліжка виготовила з перероблених матеріалів японська компанія Airweave. Каркаси ліжок зроблені з переробленого картону, а модульні матраци ㅡ з поліетиленових волокон.

  • Американський бігун на довгі дистанції Пол Челімо написав у Twitter, що ці ліжка спеціально зроблені так, щоб уникнути інтимної близькості між спортсменами.
  • Раніше ірландський гімнаст Ріс Мак-Кленаган перевірив чутки про те, що ліжка виготовлені переробленого картону, які встановили в Олімпійському селищі, не витримують значних навантажень.