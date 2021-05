Про це повідомляє американське видання VOX.

За останні кілька років Демократична партія сформувала конкретну політичну позицію стосовно Ізраїлю, демонструючи готовність критикувати країну і виступати на захист прав палестинців.

Однак президент Джо Байден, схоже, не згоден з цим. Адміністрація президента щосили намагається спонукати сторони до примирення.

Після ескалації конфлікту між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, адміністрація Байдена рішуче і публічно засудила бойовиків за ракетні обстріли мирних жителів Ізраїлю. Водночас Байден відмовився публічно засудити Ізраїль за бомбардування цивільних будівель в Газі, повторюючи, що “Ізраїль має право захищатися”.

У вівторок радник з національної безпеки Джейк Салліван зателефонував своєму ізраїльському колезі. У розмові йшлося про те, що “він передав непохитну підтримку президентом безпеки Ізраїлю і його законного права захищати себе і свій народ, одночасно захищаючи мирних жителів”.

Така позиція Байдена викликала обурення у членів його партії. Зокрема, свою думку з цього приводу озвучила член палати представників Олександрія Окасіо-Кортес.

By only stepping in to name Hamas’ actions – which are condemnable – & refusing to acknowledge the rights of Palestinians, Biden reinforces the false idea that Palestinians instigated this cycle of violence.

This is not neutral language. It takes a side – the side of occupation.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 12, 2021