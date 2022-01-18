Ізраїльський стартап Plantish, заснований в середині 2021 року, виготовив «філе лосося» на рослинній основі, яке має таку ж поживну цінність, як і справжня риба.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Plantish поставили собі за мету створити рибу без кісток, повністю виготовлену з рослин. На сайті компанії зазначається, що продукт, як і справжня риба, містить усі білки. Водночас “філе” не містить залишків ртуті чи мікропластику.

Як стверджує виробник, веганське “філе” має таку саму поживну цінність, як звичайна риба. Наприклад, білки, омега-3 й омега-6 жирні кислоти та вітаміни групи B.

Компанія вже розробляє технологію адаптивного виробництва, очікуючи на патент промислової назви для 3D-друку.

У заяві компанії засновник Офеком Рон зазначив, що місія Plantish — зберегти океани та усунути необхідність споживати морських тварин, надаючи більш стійкі, поживніші та смачніші варіанти риби.