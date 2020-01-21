Про це повідомляє Vogue.

Хлопчик народився ще в суботу, але повідомити про поповнення модель вирішила пізніше.

“О 6 годині вечора в суботу наше життя змінилося на краще. Спасибі всім за вашу любов і підтримку в цей неймовірний час”, – написала Грем в своєму Instagram-акаунті.

Вперше про свою вагітність модель розповіла в серпні на дев’ятій річниці весілля.

Зазначимо, що Грем вважається найбільш відомою моделлю plus-size. Вона з’являлася на обкладинці журналу Elle Quebec, також з’являлася в модних журналах Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour і Elle UK. Крім того, вона знялася для кількох Леві-кампаній. Грем з’являлася на Tonight Show with Jay Leno, Entertainment Tonight, CBS News і дала інтерв’ю NPR про моделей plus-size. У 2016 році, вона також стала першою plus-size-моделлю, яка з’явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit Issue.