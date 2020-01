Про це пише видання Entertaiment.

Кращий фільм:

“Ford проти Ferrari”

“Ірландець”

“1917”

“Джокер”

“Одного разу … в Голлівуді”

“Паразити”

“Кролик Джоджо”

“Маленькі жінки”

“Шлюбна історія”

Кращий фільм на іноземній мові:

“Паразити” (Південна Корея)

“Корпус Крісті” (Польща)

“Країна меду” (Північна Македонія)

“Біль і слава” (Іспанія)

“Знедолені” (Франція)

Кращий актор:

Хоакін Фенікс – “Джокер”

Леонардо Ді Капріо – “Одного разу … в Голлівуді”

Адам Драйвер – “Шлюбна історія”

Джонатан Прайс – “Два Папи”

Антоніо Бандерас – “Біль і слава”

Краща актриса:

Синтія Еріво – “Гаррієт”

Скарлетт Йоханссон – “Шлюбна історія”

Рене Зеллвегер – “Джуді”

Сірша Ронан – “Маленькі жінки”

Шарліз Терон – “Скандал”

Кращий режисер:

Пон Чжун Хо – “Паразити”

Сем Мендес – “1917”

Тодд Філліпс – “Джокер”

Мартін Скорсезе – “Ірландець”

Квентін Тарантіно – “Одного разу … в Голлівуді”

Кращий актор другого плану:

Том Хенкс – “Прекрасний день по сусідству”

Ентоні Хопкінс – “Два Папи”

Аль Пачіно – “Ірландець”

Джо Пеші – “Ірландець”

Бред Пітт – “Одного разу … в Голлівуді”

Краща актриса другого плану:

Кеті Бейтс – “Справа Річарда Джуелл”

Лора Дерн – “Шлюбна історія”

Скарлетт Йоханссон – “Кролик Джоджо”

Флоренс П’ю – “Маленькі жінки”

Марго Роббі – “Скандал”

Кращий дизайн костюмів:

“Джокер”

“Ірландець” “Одного разу … в Голлівуді”

“Кролик Джоджо”

“Маленькі жінки”

Найкраща пісня:

I Can not Let You Throw Yourself Away – “Історія іграшок 4”

(I’m Gonna) Love Me Again – “Рокетмен”

Stand Up – “Гаррієт”

I’m Standing With You – “Прорив”

Into The Unknown – “Холодне серце 2”

Кращі візуальні ефекти:

“1917”

“Месники: Фінал” ”

“Ірландець”

“Король Лев”

“Зоряні війни: Скайуокер. Повстання”

Кращий анімаційний фільм:

“Клаус”

“Історія іграшок 4”

“Як приручити дракона 3”

“Втрачена ланка”

“Я втратив тіло”

Кращий макіяж та зачіска:

“Бомбочка”

“Джокер”

“Джуді”

“Маліфісента: Господиня зла”

“1917”

92-а церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 9 лютого 2020 року.