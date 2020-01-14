Про це пише видання Entertaiment.
Кращий фільм:
“Ford проти Ferrari”
“Ірландець”
“1917”
“Джокер”
“Одного разу … в Голлівуді”
“Паразити”
“Кролик Джоджо”
“Маленькі жінки”
“Шлюбна історія”
Кращий фільм на іноземній мові:
“Паразити” (Південна Корея)
“Корпус Крісті” (Польща)
“Країна меду” (Північна Македонія)
“Біль і слава” (Іспанія)
“Знедолені” (Франція)
Кращий актор:
Хоакін Фенікс – “Джокер”
Леонардо Ді Капріо – “Одного разу … в Голлівуді”
Адам Драйвер – “Шлюбна історія”
Джонатан Прайс – “Два Папи”
Антоніо Бандерас – “Біль і слава”
Краща актриса:
Синтія Еріво – “Гаррієт”
Скарлетт Йоханссон – “Шлюбна історія”
Рене Зеллвегер – “Джуді”
Сірша Ронан – “Маленькі жінки”
Шарліз Терон – “Скандал”
Кращий режисер:
Пон Чжун Хо – “Паразити”
Сем Мендес – “1917”
Тодд Філліпс – “Джокер”
Мартін Скорсезе – “Ірландець”
Квентін Тарантіно – “Одного разу … в Голлівуді”
Кращий актор другого плану:
Том Хенкс – “Прекрасний день по сусідству”
Ентоні Хопкінс – “Два Папи”
Аль Пачіно – “Ірландець”
Джо Пеші – “Ірландець”
Бред Пітт – “Одного разу … в Голлівуді”
Краща актриса другого плану:
Кеті Бейтс – “Справа Річарда Джуелл”
Лора Дерн – “Шлюбна історія”
Скарлетт Йоханссон – “Кролик Джоджо”
Флоренс П’ю – “Маленькі жінки”
Марго Роббі – “Скандал”
Кращий дизайн костюмів:
“Джокер”
“Ірландець” “Одного разу … в Голлівуді”
“Кролик Джоджо”
“Маленькі жінки”
Найкраща пісня:
I Can not Let You Throw Yourself Away – “Історія іграшок 4”
(I’m Gonna) Love Me Again – “Рокетмен”
Stand Up – “Гаррієт”
I’m Standing With You – “Прорив”
Into The Unknown – “Холодне серце 2”
Кращі візуальні ефекти:
“1917”
“Месники: Фінал” ”
“Ірландець”
“Король Лев”
“Зоряні війни: Скайуокер. Повстання”
Кращий анімаційний фільм:
“Клаус”
“Історія іграшок 4”
“Як приручити дракона 3”
“Втрачена ланка”
“Я втратив тіло”
Кращий макіяж та зачіска:
“Бомбочка”
“Джокер”
“Джуді”
“Маліфісента: Господиня зла”
“1917”
92-а церемонія вручення премії “Оскар” відбудеться 9 лютого 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в 2020 році виділила фільм “Джокер” в 11 номінаціях. Фільми “Одного разу в Голлівуді” та “Ірландець” номіновано більш ніж 10 номінаціях.