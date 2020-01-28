Ролик опубліковано в YouTube.
В описі до відео йдеться, що всі ці відомі люди “усвідомлюють, що свобода кожного з нас сьогодні під загрозою і кожного з нас сьогодні можуть звинуватити у скоєнні злочину”.
“Але всі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо. Але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддям. Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є “СЕНС”.
У кліпі знімалися: Віталій Кириченко, Сашко Положинський, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасія “Стасік” Шевченко, Віктор Придувалов, В’ячеслав Пілунський, Олександр “Фоззі” Сидоренко, Сергій Кузін, Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв, Борис Таршис, Катерина Степанкова, Володимир Балух, Євген Степаненко, Світлана Орліченко, Андрій Яценко (Diezel), Олександр Ярмола, Дмитро Шуров, Ашот Арушанов, Юрій Юрченко (“Юркеш”), Юрій Макаров, Антон Слєпаков, Олена Божко, Євген Кібець, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець, Олексій Зволинський, Олексій Курбаков (Льолік), Вікторія Ягич, Іван Леньо, Дмитро Сазонов, Леся Литвинова, Анатолій Вексклярський, Лариса Руснак, Олег Фагот Михайлюта, Сергій Мартинюк, Валерій Ананьєв, Олександр Гагаєв.
- У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- У ніч на 14 грудня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко був поміщений під варту на термін в 2 місяці без права на внесення застави.
- 13 грудня суд заарештував Юлію Кузьменко на два місяці без права на заставу, а Яну Дугарь помістили під цілодобовий домашній арешт.
- За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко.
- Андрій Антоненко (Riffmaster) озвучив кілька версій того, чому йому могли оголосити про підозру у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перша версія, яку допускає Антоненко, це причетність ФСБ РФ, а друга – політичне переслідування, замовлення. Ще одна версія, за його словами, полягає в тому, що підозрами у резонансній справі глава МВС Арсен Аваков намагається зберегти свою посаду.
- Адвокати Андрія Антоненка показали документи, що доводять, що він не кульгав вночі перед злочином.