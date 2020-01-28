Ролик опубліковано в YouTube.

В описі до відео йдеться, що всі ці відомі люди “усвідомлюють, що свобода кожного з нас сьогодні під загрозою і кожного з нас сьогодні можуть звинуватити у скоєнні злочину”.

“Але всі ми хочемо жити у сильній правовій державі, де закон, право на захист і презумпція невинуватості є базовими цінностями. В епоху постправди правда повинна бути під захистом. У сучасних умовах приховати правду неможливо. Але захистити її складно, особливо коли зацікавлені в її приховуванні керують правосуддям. Захистити правду і покарати справжніх злочинців – це і є “СЕНС”.

У кліпі знімалися: Віталій Кириченко, Сашко Положинський, Олег Собчук, Соня Сотник, Анастасія “Стасік” Шевченко, Віктор Придувалов, В’ячеслав Пілунський, Олександр “Фоззі” Сидоренко, Сергій Кузін, Женя Галич, Ахтем Сеітаблаєв, Борис Таршис, Катерина Степанкова, Володимир Балух, Євген Степаненко, Світлана Орліченко, Андрій Яценко (Diezel), Олександр Ярмола, Дмитро Шуров, Ашот Арушанов, Юрій Юрченко (“Юркеш”), Юрій Макаров, Антон Слєпаков, Олена Божко, Євген Кібець, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець, Олексій Зволинський, Олексій Курбаков (Льолік), Вікторія Ягич, Іван Леньо, Дмитро Сазонов, Леся Литвинова, Анатолій Вексклярський, Лариса Руснак, Олег Фагот Михайлюта, Сергій Мартинюк, Валерій Ананьєв, Олександр Гагаєв.