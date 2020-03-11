Один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу – Coachella перенесли з квітня на жовтень через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Фестиваль мав відбутися в квітні в пустелі Колорадо в штаті Каліфорнія (США). Серед хедлайнерів були заявлені гурт Rage Against The Machine і музикант Френк Оушен.

Крім того, повинні були виступити безліч інших музикантів, включаючи репера Тревіса Скотта, продюсера і ді-джея Кельвіна Харріса і співачку Лану Дель Рей.

На прохання місцевих органів охорони здоров’я організатори фестивалю, компанія Goldenvoice, вирішили перенести його на жовтень через загрозу поширення коронавірусу.

Coachella тепер пройде в рамках двох уїк-ендів 9-11 і 16-18 жовтня.

Крім того, компанія Goldenvoice перенесла з квітня на жовтень ще один свій фестиваль – Stagecoach, присвячений кантрі-музиці. Він пройде з 23 по 25 жовтня.

“За вказівкою округу Ріверсайд і місцевих органів охорони здоров’я ми, на жаль, маємо підтвердити перенесення графіка Coachella і Stagecoach через побоювання в зв’язку з COVID-19. Хоча це рішення приймається за часів загальної невизначеності, ми дуже серйозно ставимося до безпеки та здоров’я наших гостей, співробітників і місцевих мешканців”, – наголошується в заяві організаторів.

Також зазначається, що всі власники квитків при бажанні зможуть їх повернути. Як це зробити, буде оголошено до 13 березня.

Фестиваль Coachella – один із найпрестижніших музичних заходів у світі, на якому люблять з’являтися знаменитості. Минулого року захід відвідали близько 250 тисяч людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Coachella (@coachella) 10 Мар 2020 в 4:04 PDT