Режисер фільмів "Останні джедаї" і "Дістати ножі" Райан Джонсон заявив, що компанія Apple не дозволяє зловмисникам в кіно і серіалах користуватися iPhone.

Про це він розповів в інтерв’ю Vanity Fair.

Джонсон розповів, що Apple перед тим, як давати згоду на використання своєї техніки в фільмах, вивчає сценарій картини і вирішує, хто з героїв може користуватися їх гаджетами. Він привів у приклад кадр з фільму “Дістати ножі”, де Лінда Драйсдейл тримає в руках смартфон на Android.

“Є ще одна кумедна річ … Я не знаю, чи можна мені говорити про це чи ні … Це може відразу розкрити всі карти глядачам в моєму наступному загадковому фільмі, який я зроблю. Але я все одно скажу, тому що це дуже цікаво. Apple дозволяє вам використовувати в фільмах iPhone, але – і це дуже важливо – на екрані їх не можуть мати погані хлопці. Так що тепер кожен режисер, який має в своєму фільмі таємного лиходія, хоче вбити мене прямо зараз”, – розповів Джонсон.

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Раніше шанувальники серіалу “24 години” звернули увагу на те, що всі лиходії використовували комп’ютери під управлінням Microsoft Windows, а всі позитивні персонажі – Mac.