Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетбола України.

Повідомляється, що вранці 16 травня 25-річний спортсмен впав з велосипеда. Він практично відразу звернувся в одну з лікарень Запоріжжя зі скаргою на сильний біль в ключиці. Однак уже в медустанові Сергій М’ясоєдов знепритомнів і впав у кому. Лікарі діагностували у Мясоєдова внутрішньочерепну гематому.

“Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп’ютерна томографія. На щастя, її аналіз показав, що гематома не збільшилася, але стан дуже важкий. Все залежить від найближчих днів. Ми підключили керівництво міста, яке допомагає. Великі надії на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження “, – прокоментував ситуацію президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

Сергій Мясоєдов на прізвисько “Комар” – багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестів високого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших змаганнях високого рівня. У Вищій баскетбольній лізі України 25-річний форвард виступав за “Запоріжжя-2”, “Інваспорт” з Дніпра і запорізький “Металург”.