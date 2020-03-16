#Букви передруковують його статтю для міжнародного сайту “The Сonversation” – з дозволу видання.
“Одна з причин, чому все більше хвороб беруть свій початок в Азії та Африці – безпрецедентні зміни в людській популяції на цих континентах. В азійсько-тихоокеанському регіоні, де вже зараз проживає 60% населення планети, відбувається стрімка урбанізація, За даними Світового банку, у східній Азії з 2000 по 2010 роки до міст переїхали понад 200 мільйонів людей. Якби ці люди утворили окрему країну, за кількістю населення вона була б восьмою у світі”, – пояснив Кучипудь.
За його словами, міграція таких масштабів означає, що чимало землі, на якій досі були ліси, відводиться під будівництво житла. Дикі тварини неминуче опиняються ближче до міст і містечок, і неминуче перетинаються і з домашніми тваринами, і з людьми.
“Дикі тварини часто є теплицею для вірусів: приміром, в організмі кажана їх можуть жити сотні. Внаслідок тісного й частого контакту видів різних тварин ці віруси переходять з одного виду на інший, у підсумку добираючись до людей. В результаті урбанізація стає порочним колом: більша кількість людей призводить до вирубування під будмайданчики ще більшої кількості лісів. Через це вимирає більше великих хижаків – зокрема, тих, що полюють на гризунів (які переносять віруси)”, – заявив вірусолог.
Він підкреслив, що зі зникненням хижаків популяція гризунів зростає вибуховими темпами.
“І, як свідчать дослідження, проведені в Африці, так само росте й ризик розвитку зоонотичних хвороб. Ситуація, швидше за все, лише погіршиться. Значна частка населення східної Азії досі живе у селах. Передбачається, що в наступні десятиліття урбанізація триватиме”, – резюмував він.
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