Фотокопію листа опублікував в фейсбук її адвокат Владислав Добош.

У своєму листі Кузьменко зазначила, що не намагатиметься переконати матір загиблого журналіста Людмилу Шеремет у своїй невинуватості, оскільки висновки про це повинні бути зроблені за підсумками експертиз.

“Ми з Вами не знайомі особисто, але вже, на жаль, знайомі заочно. Я не буду писати і переконувати Вас, що я тут ні до чого – я хочу, щоб Ви це дізналися з об’єктивних експертиз і доказів, на проведенні яких я наполягаю”, — пише вона.

Те, що відбувається зараз, Кузьменко називає “шоу” та просить у матері Шеремета пробачення за те, що їй доводиться спостерігати за ним.

“Я просто хочу висловити Вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати більше всього на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але Вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу за нашої участі. Вибачте нашу країну за це. Я просто побажаю того, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх вбивць та Ви могли б подивитися їм в очі. Тримайтеся”, — йдеться в листі.