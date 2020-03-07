Президент України Володимир Зеленський вважає, що олігархи можуть мати певну відведену роль в суспільстві, але вона не повинна бути головною і не повинна мати впливу на політичну ситуацію.

Про це він сказав The Guardian.

У матеріалі зазначили, що незважаючи на різні заяви, західні дипломати впевнені, що Зеленський може бути протеже олігарха Ігоря Коломойського. У повідомленні сказано, що українські мільярдери – це люди, які сколотили собі величезні статки в той час, як інші українці залишаються бідними.

“В останні роки вони (олігархи) перевтілилися в найщедріших філантропів, зберігаючи при цьому величезний вплив на політичну ситуацію, і набагато більше заслуговують на звання “олігарх”, ніж їхні колеги в Росії, давно вже “кастровані Путіним”, – зазначили в матеріалі.

Зеленський не виключає, що олігархи мають свою роль в житті країни, але не хоче, щоб головна роль була відведена їм.

“Я хочу, щоб у них були свої ролі, а не головні ролі”, – каже Зеленський.

Він запевняє, що у олігарха Коломойського немає якихось особливих привілеїв, незважаючи на їх тривале знайомство.

Також він назвав недоречним придбання іншим олігархом, Рінатом Ахметови, дорогої нерухомості у Франції і Великобританії.

“Його телевізійний герой (Василь Голобородько з серіалу “Слуга народу”), можливо, наказав би їх (олігархів) повісити або застрелити за такі щедрі витрати за кордоном під час війни, але справжній Зеленський повинен працювати з ними, просячи їх вкладати гроші вдома і фінансувати державні проекти, коли їх про це попросять”, – написали в матеріалі.

“Якщо ми вибрали демократію, звичайно, ми не можемо вішати людей … Хоча! Іноді ти дійсно хочеш. А знаєш чому? Тому що це було б швидше. Набагато швидше”, – сказав Зеленський. “Ми жартуємо”, – додала його прес-секретар Юлія Мендель. “Звичайно, ми жартуємо”, – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що за десять місяців роботи зрозумів, що недостатньо бути амбітним і чесним при управлінні державою, але необхідно мати досвідчених людей в команді.

“Я зрозумів, що без досвідчених людей неможливо управляти країною. Але ці люди на середньому рівні. Це чиновники, які знають, куди бігти, що робити, кому приносити папери”, – заявив він.