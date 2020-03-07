Про це він сказав The Guardian.
У матеріалі зазначили, що незважаючи на різні заяви, західні дипломати впевнені, що Зеленський може бути протеже олігарха Ігоря Коломойського. У повідомленні сказано, що українські мільярдери – це люди, які сколотили собі величезні статки в той час, як інші українці залишаються бідними.
“В останні роки вони (олігархи) перевтілилися в найщедріших філантропів, зберігаючи при цьому величезний вплив на політичну ситуацію, і набагато більше заслуговують на звання “олігарх”, ніж їхні колеги в Росії, давно вже “кастровані Путіним”, – зазначили в матеріалі.
Зеленський не виключає, що олігархи мають свою роль в житті країни, але не хоче, щоб головна роль була відведена їм.
“Я хочу, щоб у них були свої ролі, а не головні ролі”, – каже Зеленський.
Він запевняє, що у олігарха Коломойського немає якихось особливих привілеїв, незважаючи на їх тривале знайомство.
Також він назвав недоречним придбання іншим олігархом, Рінатом Ахметови, дорогої нерухомості у Франції і Великобританії.
“Його телевізійний герой (Василь Голобородько з серіалу “Слуга народу”), можливо, наказав би їх (олігархів) повісити або застрелити за такі щедрі витрати за кордоном під час війни, але справжній Зеленський повинен працювати з ними, просячи їх вкладати гроші вдома і фінансувати державні проекти, коли їх про це попросять”, – написали в матеріалі.
“Якщо ми вибрали демократію, звичайно, ми не можемо вішати людей … Хоча! Іноді ти дійсно хочеш. А знаєш чому? Тому що це було б швидше. Набагато швидше”, – сказав Зеленський.
“Ми жартуємо”, – додала його прес-секретар Юлія Мендель.
“Звичайно, ми жартуємо”, – сказав Зеленський.
Також президент зазначив, що за десять місяців роботи зрозумів, що недостатньо бути амбітним і чесним при управлінні державою, але необхідно мати досвідчених людей в команді.
“Я зрозумів, що без досвідчених людей неможливо управляти країною. Але ці люди на середньому рівні. Це чиновники, які знають, куди бігти, що робити, кому приносити папери”, – заявив він.
- Раніше стало відомо, що Президент Зеленський дав інтерв’ю щоденній британській газеті The Guardian, повний текст якого буде опублікований в суботу, 7 березня. Ймовірно, саме про цей журнал мова.
- 6 березня на сайті видання з’явилися витяги з інтерв’ю з Володимиром Зеленським. Урозмові з журналістами Зеленський, зокрема, розповів, що йому “важко чути”, що його візит в Білий дім до президента США Дональда Трампа тільки готується. Також Зеленський висловив занепокоєння відновленням відносин між Францією і Росією та заявив, що дає своєму російському колезі Володимиру Путіну рік для припинення війни на Донбасі.