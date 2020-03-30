Під час вечірнього засідання Верховної Ради був присутній президент України Володимир Зеленський. Під час виступу глава держави проігнорував санітарні вимоги, введені на час карантину, і сказав свою промову без маски.

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“Я зніму на секунду маску. Я просто хочу, щоб всі бачили моє обличчя. У мене теж багато питань до цієї ситуації (епідемії коронавируса – ред.)”, – сказав Зеленський.

Відзначимо, що на початку своєї промови Зеленський був у медичній масці.

Разом з тим, без медичних масок виступили з трибуни і лідери фракцій “Европейская солідарність” Петро Порошенко і лідерка ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

Президія Верховної Ради дотримується санітарних приписів на період карантину та закликає до цього ж присутніх народних обранців.

“Ми всі працюємо в масках … я розумію, що це може бути незручно, але я попрошу вас одягнути маску”, – нагадав Стефанчук нардепам.

Ранкове засідання Верховної Ради, глава парламенту Дмитро Разумков також почав із заклику до нардепів дотримуватись санітарних правил.

“Одягніть маски. Не “ні”, а “так”, – говорив Разумков.