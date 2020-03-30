Про це повідомляють #Буквы.
“Я зніму на секунду маску. Я просто хочу, щоб всі бачили моє обличчя. У мене теж багато питань до цієї ситуації (епідемії коронавируса – ред.)”, – сказав Зеленський.
Відзначимо, що на початку своєї промови Зеленський був у медичній масці.
Разом з тим, без медичних масок виступили з трибуни і лідери фракцій “Европейская солідарність” Петро Порошенко і лідерка ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко.
Президія Верховної Ради дотримується санітарних приписів на період карантину та закликає до цього ж присутніх народних обранців.
“Ми всі працюємо в масках … я розумію, що це може бути незручно, але я попрошу вас одягнути маску”, – нагадав Стефанчук нардепам.
Ранкове засідання Верховної Ради, глава парламенту Дмитро Разумков також почав із заклику до нардепів дотримуватись санітарних правил.
“Одягніть маски. Не “ні”, а “так”, – говорив Разумков.
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