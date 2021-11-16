Про це пише британське видання The Guardian.

Свій рекорд жінка встановила на Національних іграх для дорослих у Луїзіані, але результатом вона не задоволена.

“Було чудово бачити таку підтримку від сім’ї та друзів. Але я хотіла зробити це менш ніж за хвилину”, – сказала 105-річна спортсменка.

Її результат – 1:02.95. Це рекорд для жінок у віковій категорії 105+.

Фото: @brithuckabay ⁠

Джулія Гокінс почала брати участь у Національних іграх для дорослих коли їй було 80 років. Вона змагалася на велогонках, і виграла кілька золотих медалей. Але потім вирішила завершити свою велосипедну кар’єру, сказавши, що “ні з ким було змагатися у моєму віці”.

Коли Гокінс виповнилося 100 років, вона почала бігати на короткі дистанції. У 2017 році пані встановила світовий рекорд на 100 метрів серед жінок віком від 100 років, показавши результат 39,62 с. Але у вересні її рекорд побила Дайан Фрідман.

Потім Гокінс вирішила перейти у нову вікову категорію.

“Я люблю бігати й люблю своїм прикладом надихати інших. Я хочу продовжувати бігати якнайдовше. Я хочу сказати іншим, що ви повинні залишатися активними, якщо хочете бути здоровими та щасливими”, – сказала Джулія Гокінс.