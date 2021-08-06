43-річний Тревіс Кемпбелл збирався зробити щеплення проти коронавірусу в кінці літа, але тепер, хворий пневмонією, бореться за життя в реанімації.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Кемпбелл зателефонував своєму 14-річному синові з проханням провести дочку під вінець замість нього, якщо він не виживе після реанімації.

“Я сам все зіпсував, бо не зробив щеплення вчасно”, – сказав він.

Протягом двох тижнів Кемпбелл знаходиться в одній з лікарень Вірджинії. В нього пневмонія – наслідок зараження коронавірусом. Тревіс розповів, що відтягував із щепленням, бо хотів повністю відновитися після нещодавньої операції на коліні.

У 2020 році в Тревіса був коронавірус в легкій формі, тому думав, що в нього є антитіла й вакцина йому не потрібна. Тепер він переживає через те, що рішення відкласти щеплення може коштувати йому життя. Зараз в Тревіса пневмонія і частково не функціонує одна з легень.

Коли Тревіс спілкувався з журналістами – постійно дихав через кисневу трубку, але все одно задихався. В нього семеро дітей і тепер звинувачує себе в тому, що міг заразити коронавірусом інших членів родини.

“Це тільки моя провина… Я міг би про все дізнатися. Міг би вчасно вакцинуватися… Міг би вакцинувати своїх дітей, але я про це не думав. Я більше думав про переїзд в новий будинок, але тепер це неважливо”, – поділився він.

За словами Тревіса, щодня його шанси вийти з лікарні живим та здоровим – знижуються. Він вже попрощався з друзями та членами родини. Його остання воля – аби тіло кремували.

Поки Кемпбелл в лікарні – знімає відео та пише нотатки про стан здоров’я й ділиться цим в соцмережах. Він сподівається, що інші користувачі, які побачать його звернення, змінять свою думку щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про те, що ситуація складна, Кемпбелл зрозумів 22 липня. Через два дні йому стало набагато гірше, тому попросив дружину відвезти його до лікарні, де йому поставили крапельницю й попросили повернутися, якщо знову стане гірше. Але головний біль, запаморочення, біль та озноб збереглися. Через день він знову був в лікарні й провів добу у відділенні невідкладної допомоги. Після цього його перевели у реанімацію, де спочатку не було місць. Майже відразу чоловіка під’єднали до апарату штучної вентиляції легень. Спеціальний сигнал постійно сповіщає про те, що рівень кисню в крові знизився до 80%. Для здорової людини цей показник складає 95% – 100%.

Дружина Кемпбелла та його 14-річний син збираються зробити перші щеплення проти коронавірусу в п’ятницю.