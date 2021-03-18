Представник української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович анонсував проведення свого семінару на тему "Сила наміри".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

В анонсі семінару Арестович розповів, що таке бажання, як воно формується; що таке мета і вибір.

“Сила наміру – це здатність донести первинну ідею, яка нас породила, до мети – через бажання і через намір”, – сказав Арестович і зазначив, що він дуже любить людей.

А потім він процитував слова Ісуса, які той сказав апостолу Андрію: “Ти рибу ловиш? Йдемо зі мною, я зроблю тебе ловцем людей”.

“Я” ловець людських душ “. Я хочу красти вас з цього моторошного дісціплінароного суспільства і повернути самим собі. Це мета моєї діяльності”, – підсумував радник глави ОПУ.

Хто такий Арестович?

Олексій Арестович – блогер, військовий і політичний оглядач, актор. Проводить психологічні семінари та тренінги. Був актором в Київському театрі-студії Чорний квадрат, знімався в епізодичних ролях в російських і українських стрічках, зокрема в “Поверненні Мухтара” і “Брат за брата”. Як фахівець з конфліктології брав участь в зйомках шоу “Навчіть нас жити” на телеканалі ICTV.

Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.

Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.

Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.

Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати та скаржитися.

Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента.