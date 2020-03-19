Про це повідомляють #Букви.
Ініціатором флешмобу став малазійський лікар Джі Тік Шенг. У середу, 18 березня, він опублікував в Facebook спільне з колегами-лікарями фото.
На знімку співробітники лікарні одягнені в медичну форму та маски, Джі Тік Шенг тримає в руках листок із закликом для всіх залишатися вдома в знак поваги до лікарів, які під час пандемії коронавірусу COVID-19 продовжують сумлінно працювати, незважаючи на ризики для їх здоров’я.
“Я залишаюся на роботі заради тебе, залишся вдома заради мене”, — закликав Джі Тік Шенг.
За добу його публікація зібрала майже 70 тисяч репостів та тисячі лайків. Медики в усьому світі підтримали його та почали робити схожі фото, публікуючи в Мережі з хештегом “StayHome”.
Підключилися до флешмоб й українські лікарі — вони публікують свої знімки під хештегом #ДякуюЛікарям #ПідтрімайЛікарів та #StopКоронавірус.
We stay @ work for you,
You stay @ home for us!
Lets flatten the curve!#stayhome #fightcovid19 #covıd19 #MedTweetMY #KitaJagaKita #PerintahKawalanPergerakan pic.twitter.com/6qYo4HGHXW
— Dr Afida Sohana (@AfidaSohana) March 18, 2020
My spouse, Mona (2❤), and her colleagues at Rambam medical center, have a message for you all!#StayHome pic.twitter.com/favY1yyW4g
— 🇮🇱Fares Saeb (@FaresSaeb) March 19, 2020
We stayed at work for you .. you stay at home for us .. #StayHome #Covid_19 pic.twitter.com/JKHoqjt10v
— FatimaFarhat (@Fatmeh_Farhat) March 19, 2020
RT if you're doing your bit to help the fight against Coronavirus #StaySafeStayHome pic.twitter.com/4n51lMencZ
— NHS Million (@NHSMillion) March 19, 2020
Художник Сударсан Патнаік зобразив цей флешмоб в яскравій роботі з піску.
#COVID19
"I stayed at work for you", "You stay at home for Us".
My SandArt at Puri beach .
#StayHome. #StaySafe pic.twitter.com/MZ1Q79Da9s
— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) March 19, 2020
А користувачі Мережі, які прислухалися до лікарів та прийняли рішення залишатися вдома, відповіли медиками постами з вдячністю.
- Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.