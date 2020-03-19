Про це повідомляють #Букви.

Ініціатором флешмобу став малазійський лікар Джі Тік Шенг. У середу, 18 березня, він опублікував в Facebook спільне з колегами-лікарями фото.

На знімку співробітники лікарні одягнені в медичну форму та маски, Джі Тік Шенг тримає в руках листок із закликом для всіх залишатися вдома в знак поваги до лікарів,  які під час пандемії коронавірусу COVID-19 продовжують сумлінно працювати, незважаючи на ризики для їх здоров’я.

“Я залишаюся на роботі заради тебе, залишся вдома заради мене”, — закликав Джі Тік Шенг.

За добу його публікація зібрала майже 70 тисяч репостів та тисячі лайків. Медики в усьому світі підтримали його та почали робити схожі фото, публікуючи в Мережі з хештегом “StayHome”.

Підключилися до флешмоб й українські лікарі — вони публікують свої знімки під хештегом #ДякуюЛікарям #ПідтрімайЛікарів та #StopКоронавірус.

Фото: співробітник львівського Центру здоров’я легенів Олег Наконечний / Facebook

Фото: МОЗ

Фото: соцмережі

Художник Сударсан Патнаік зобразив цей флешмоб в яскравій роботі з піску.

А користувачі Мережі, які прислухалися до лікарів та прийняли рішення залишатися вдома, відповіли медиками постами з вдячністю.

Фото: соцмережі