Президент США Дональд Трамп не вірить опитуваннями, згідно з якими його конкурент від Демократичної партії Джо Байден лідирує в передвиборній гонці.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп стверджує, що Китай зацікавлений у перемозі Байдена і зробить все можливе, щоб той став президентом США. Такі дії Китаю Трамп пояснив тим, що в КНР хочуть позбутися від еконміческого тиску в особі нинішнього американського лідера.

За словами Трампа, Китай здійснює непряму підтримку Байдена. Він заявив, що може “багато чого зробити” у відповідь на такі дії з боку Пекіна. В тому числі, варіанти “покарання” Трамп пов’язує з тим, що Китай повинен понести відповідальність за поширення коронавірусу.

Що саме він готовий зробити – Трамп не уточнив.

Трамп пояснив, що через пандемію коронавірусу в США ослабла економіка, що знизило його рейтинг. Він вважає, що за цим також стоїть Китай, мета якого – знизити шанси Трампа на переобрання в листопаді 2020 року.

“Китай зробить все можливе, щоб я програв цю гонку”, – сказав Трамп.

Що стосується опитувань, які свідчать про першість Байдена на праймеріз, Трамп сказав:

“Я не вірю опитуваннями. Я впевнений, що в цій країні живуть розумні люди. І я не думаю, що вони оберуть некомпетентну особу”.