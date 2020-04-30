Про це повідомляє Reuters.
Трамп стверджує, що Китай зацікавлений у перемозі Байдена і зробить все можливе, щоб той став президентом США. Такі дії Китаю Трамп пояснив тим, що в КНР хочуть позбутися від еконміческого тиску в особі нинішнього американського лідера.
За словами Трампа, Китай здійснює непряму підтримку Байдена. Він заявив, що може “багато чого зробити” у відповідь на такі дії з боку Пекіна. В тому числі, варіанти “покарання” Трамп пов’язує з тим, що Китай повинен понести відповідальність за поширення коронавірусу.
Що саме він готовий зробити – Трамп не уточнив.
Трамп пояснив, що через пандемію коронавірусу в США ослабла економіка, що знизило його рейтинг. Він вважає, що за цим також стоїть Китай, мета якого – знизити шанси Трампа на переобрання в листопаді 2020 року.
“Китай зробить все можливе, щоб я програв цю гонку”, – сказав Трамп.
Що стосується опитувань, які свідчать про першість Байдена на праймеріз, Трамп сказав:
“Я не вірю опитуваннями. Я впевнений, що в цій країні живуть розумні люди. І я не думаю, що вони оберуть некомпетентну особу”.
- Як повідомлялося раніше, 8 квітня сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентської гонки в США після серії поразок на праймеріз.
- Після колишній віце-президент США, кандидат в президенти від Демпартії Джо Байден заявив, що сподівається на підтримку з боку прихильників Берні Сандерса.
- 13 квітня стало кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена публічно звинуватили в сексуальному насильстві.