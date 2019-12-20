Про це він заявив у відеозверненні.

“Я не вірю, що мій добрий знайомий, якого я знаю 20 років, Андрій Антоненко – Riffmaster винний у жахливій цій справі про вбивство ні в чому не винної людини, журналіста Павла Шеремета. Я вірю в тебе, Андрюха, я вірю в те, що суд мусить довести, що ти ні в чому не винен. Вірю тобі! Ми з тобою!” – наголосив Хливнюк.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.