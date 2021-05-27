Таке зізнання вона зробила в новому епізоді шоу “Сімейство Кардаш’ян” (“Keeping Up with the Kardashians”), інформує американський телеканал CNN.
Як відомо, епізоди шоу зазвичай знімаються за кілька місяців до виходу в ефір. Тизер нового епізоду був опублікований у Мережі напередодні.
Як зазначає видання People, іспит був необхідний для того, щоб отримати змогу продовжувати навчання ще протягом трьох років.
У ролику Кім спілкується зі своєю наставницею – юристкою Джессікою Джексон. Та повідомляє, що для того, щоб скласти іспит, зірці реаліті-шоу потрібно було набрати 560 балів, але вона отримала 474 бали.
“Я невдаха”, – відреагувала на це Кардаш’ян.
У тизері 40-річна Кім, яка мріяла стати юристом, щоб продовжувати діяльність у галузі кримінального судочинства, також зізналася сестрам Кортні і Хлої, що провалила важливий іспит.
“Якщо ти проходиш програму юридичної школи так, як я, то це чотирирічна програма, а не звичайна трирічна. А по закінченні першого року ви повинні здати baby bar (так у США називають іспит для юристів-першокурсників, – ред.). Я чула, що насправді це складніше, ніж звичайний іспит”, – пояснила Кім на камеру.
Вона поскаржилася, що “шість тижнів поспіль по 10-12 годин на день” готувалася до іспиту, і все одно не змогла його скласти.
“Для мене було так важливо зробити це. Провал на іспиті пригнічує тебе і просто викликає бажання здатися”, – наголосила зірка.
За словами Кім, її також засмучує той факт, що під час підготовки до іспиту вона не могла проводити час зі своїми дітьми.
“Той факт, що я провела весь цей час далеко від своїх дітей, мене засмучує. У мене немає часу. Наступний тест буде в листопаді. І я знімаю фінал нашого шоу, який буде таким емоційним. І мій день народження – мені 40 років – я спланував поїздку, і вже занадто пізно скасувати (зірка відзначала 40-річчя 21 жовтня 2020 року, – ред.)… І якщо я знову зазнаю невдачі, то який в цьому сенс?” – заявила Кардаш’ян.
Однак сестри підтримали Кім, зазначивши, що їхній батько –адвокат Роберт Кардаш’ян (котрий помер у 2003 році) пишався б нею.
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За даними видання People, зірка складала іспит у розпал пандемії COVID-19 у червні минулого року. Водночас епізод шоу “Сімейство Кардаш’ян”, у якому Кім розповіла, що провалила іспит, було знято в жовтні 2020 року.
Судячи з останніх дописів в Instagram, вона не відмовилася від мрії стати юристом.
Так, відповідаючи на запитання фоловерів в Instagram Stories, Кім зазначила, що іспит важкий, і вона поки що його не склала.
“Проте я не здаюся і готуюся незабаром скласти його знову”, – додала вона.
Ще в квітні 2019 року Кардаш’ян розповідала в інтерв’ю Vogue, що для неї важлива реформа правосуддя і що вона хоче продовжувати боротьбу за систему помилування. Для цього Кім почала слухати чотирирічний курс права в юридичній фірмі в Сан-Франциско. У 2022 році, після складання іспитів, Кардаш’ян планувала стати юристом.
Каліфорнія – один із штатів США, в яких юристам-початківцям без наукового ступеня дозволяється стажуватися або навчатися у практикуючого юриста чи судді.
- У квітні минулого року Кім Кардаш’ян напередодні презентації свого документального фільму про судову систему США розповіла, як вона бореться за реформу кримінального правосуддя. Перед цим вона показала трейлер документального фільму “Кім Кардаш’ян-Вест: Проєкт правосуддя” про судову систему США.
- У березні минулого року Кім Кардаш’ян відвідала Білий дім разом із колишніми ув’язненими.