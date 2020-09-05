На XXVII З'їзді "Радикальної партії" прийняли рішення про участь РПЛ в місцевих виборах та висунули Олега Ляшка кандидатом в народні депутати по 208 округу.

Про це повідомила пресслужба політсили та сам Ляшко.

“Я повертаюсь. Я повертаюсь до парламенту, тому що не можу байдуже спостерігати, як мою країну добивають до ручки. Не можу стояти осторонь, коли влада продає землю, здає національні інтереси і позбавляє українців майбутнього”, – заявив Ляшко.

Як відомо, Ляшко має репутацію одіозного політика. Він також має три судимості.

У 1994 році Ляшко засудили за шахрайство і крадіжки держмайна (автомобіля і квартири вартістю 1 млн 300 тисяч карбованців). Його засудили до шести років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. У 1999 році цю кримінальну справу закрили і знищили.

На початку 2000-х політик постраждав через свою журналістську діяльність і надмірну критику влади. Олега Ляшко звинуватив в наклепі ексвіце-прем’єр Василь Дурдинець і подав на нього в суд. В результаті останнього засудили до двох років тюремного ув’язнення умовно. Однак Ляшко не заспокоївся і домігся того, щоб статті, за якими його судили, видалили з Кримінального кодексу. Пізніше Ляшко виграв в ЄСПЛ позов проти держави Україна про порушення його прав.

У 2017 році НАБУ і САП відкрили проти політика кримінальне провадження щодо незаконного збагачення (покупки будинку і двох земельних ділянок) та декларування недостовірної інформації.

Епатажний політик дуже часто грає на публіку і, коли був депутатом, приносив до Верховної Ради землю, гарбуза і картоплю, а також приводив корову. Він також не раз брав участь у бійках з іншими депутатами.

Крім того, Олег Ляшко був учасником низки скандалів.

Так, в 2016 році Радіо “Свобода” у своєму спецрозслідуванні зафіксувало факти таємних зустрічей Олега Ляшка і олігарха Ріната Ахметова. У лютому 2018 року колишній директор одного з маріупольських підприємств, що входять до групи компаній “Метінвест”, Юрій Зінченко очолив виконавчий комітет Радикальної партії Олега Ляшка.

Медіа Група Україна Ахметова, особливо його загальнонаціональний телеканал активно піарили Олега Ляшко в другій половині 2010-х років і на початку 2020-х. Піар політика продовжився і після парламентських виборів 2019 року, на яких Радикальна партія не змогла пройти в парламент.

Був у політика конфлікт і з олігархом Ігорем Коломойським через сюжет про аферу із земельними ділянками, який вийшов на телеканалі, що належить бізнесменові. За словами Ляшка, його мати ледве не померла від інфаркту від побаченого. Тоді ж він пообіцяв вбити Коломойського, обізвавши його при цьому “пархатою мордою”.

Нагадаємо, 23 травня в Києві виявили застреленим народного депутата України Валерія Давиденко (група “Довіра”). У зв’язку з цим на 208-му окрузі Чернігівської області проведуть довибори.