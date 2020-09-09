Бізнесмен і телеведучий Андрій Пальчевський під час інтерв'ю Українській службі BBC агресивно відреагував на наведений журналісткою його вислів про возз'єднання України й РФ, сказаний на російському ТБ.

Повний текст інтерв’ю опубліковано на сайті Української служби BBC.

Прізвище Пальчевського — серед фаворитів на виборах київського мера. За інформацією ЗМІ, через кілька днів він, швидше за все, оголосить про свій новий похід в політику. У зв’язку з цим Пальчевський дав інтерв’ю Українській службі BBC.

На питання про те, навіщо він їздив виступати на російських ток-шоу і регулярно дає їм коментарі, Пальчевський відповів, що так він наближає мир на Донбасі. Журналісти привели йому його ж фразу на ток-шоу каналу “Росія 1”, де він говорить про возз’єднання України і Росії.

“Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз’єднання”, – сказав Пальчевський.

Уривок ефіру зі словами Пальчевського BBC News Ukrainian приводить у публікації.

Проте бізнесмен кілька разів емоційно заявив, що слова про возз’єднання — брехня, і що такого він сказати не міг.

“Знайдіть мені слово “возз’єднання”, і я вас почну поважати. Але ви ж не знайдете. А знаєте, чому? Тому що я пройшов 90-ті роки й фільтрую базар. Я таких дурниць щодо возз’єднання сказати не міг”, – заявив Пальчевський.