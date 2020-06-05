Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зоозахисники наголошують, що законопроєкт № 2360 захищає тварин від жорстокого поводження та відстоює право громадян на безпечне довкілля.
Крім того, документ також передбачає закриття усіх хутрових ферм в Україні до 2025 року.
Активісти прийшли під будівлю Парламенту з плакатами:
“Зупинити кривавий бізнес”, “Я тобі не шуба”, “Хутро – це вбивство” та іншими.
- У п’ятницю, 29 листопада, в урядовому кварталі Києва пройшла акція протесту проти вбивства тварин заради хутра.