Під Верховною Радою відбулася акція на підтримку закону про заборону виробництва хутра в Україні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зоозахисники наголошують, що законопроєкт № 2360 захищає тварин від жорстокого поводження та відстоює право громадян на безпечне довкілля.

Крім того, документ також передбачає закриття усіх хутрових ферм в Україні до 2025 року.

Активісти прийшли під будівлю Парламенту з плакатами:

“Зупинити кривавий бізнес”, “Я тобі не шуба”, “Хутро – це вбивство” та іншими.