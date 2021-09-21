Марсохід Perseverance зробив нову світлину Червоної планети. Він також узяв зразки ґрунту з планети.

Фотографію розмістили на офіційній сторінці апарату у Twitter.

“Я свердлю каміння, займаюся наукою і час від часу роблю селфі”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають науковці Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), фото було зроблене перед тим, як марсохід взяв зразки марсіанської землі.



NASA/JPL-Caltech/MSSS

Марсохід Perseverance та гелікоптер Ingenuity перебувають на Марсі у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA). Їх доставили на планету 18 лютого 2021 року після семи місяців польоту.