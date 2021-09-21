Фотографію розмістили на офіційній сторінці апарату у Twitter.
“Я свердлю каміння, займаюся наукою і час від часу роблю селфі”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначають науковці Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA), фото було зроблене перед тим, як марсохід взяв зразки марсіанської землі.
NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсохід Perseverance та гелікоптер Ingenuity перебувають на Марсі у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA). Їх доставили на планету 18 лютого 2021 року після семи місяців польоту.
- 2 вересня марсохід NASA Perseverance вперше в рамках своєї місії добув зразки ґрунту на Червоній планеті. Це була його друга спроба.