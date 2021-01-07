Журналісти знайшли протестувальника, який під час захоплення Капітолія увірвався до кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Про свою розмову із ним у Twitter розповів репортер The New York Times Метью Розенберг.

Як повідомлялося раніше, близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Дональда Трампа прорвалися через кордон правоохоронців та потрапили до будівлі Капітолія, де в цей час проходило засідання Конгресу з затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента США.

Численні кадри демонстрували, що протестувальники пошкоджували майно, розкидали речі та документи тощо.

Зокрема, Мережу облетіли знімки чоловіка, який позує в кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі:

Виявилося, що цього чоловіка звуть Річард “Біго” Барнетт. Йому 60, він зі штату Арканзас.

Журналісти упіймали його для розмови в той час, як він хизувався іншим протестувальникам конвертом з ім’ям Пелосі, який він узяв в її кабінеті.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

Барнетт стверджував, що чемно постукав у двері кабінету Пелосі, а потім зайшов. Він запевнив, що нічого не вкрав. “Я залишив четвертак на її столі”, — сказав він.

Розповідаючи про те, що він робив потрапивши до кабінету, Барнетт сказав: “Я написав їй неприємну записку, поставив ноги на її стіл і почухав яйця”.

Here’s Mr. Barnett, who goes by “Bigo,” telling the story in his own words pic.twitter.com/oSyKiCDXgy — Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021

Що відбувається у Вашингтоні?

Як відомо, о 13:00 за східним часом (20:00 за Києвом) у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена. Головував на засіданні віцепрезидент Майк Пенс. #Букви розповідали що необхідно знати про це засідання.

Напередодні Пенс піддавався тиску з боку Дональда Трампа щодо того, аби завадити підтвердженню перемоги Джо Байдена Конгресом.

Перед засіданням Конгресу у Вашингтоні розпочався масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолія. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю. Засідання Конгресу було припинено, законодавців евакуювали.