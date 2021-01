Про свою розмову із ним у Twitter розповів репортер The New York Times Метью Розенберг.

Як повідомлялося раніше, близько 20:00 за Києвом сотні прихильників Дональда Трампа прорвалися через кордон правоохоронців та потрапили до будівлі Капітолія, де в цей час проходило засідання Конгресу з затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента США.

Численні кадри демонстрували, що протестувальники пошкоджували майно, розкидали речі та документи тощо.

Зокрема, Мережу облетіли знімки чоловіка, який позує в кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі:

Виявилося, що цього чоловіка звуть Річард “Біго” Барнетт. Йому 60, він зі штату Арканзас.

Журналісти упіймали його для розмови в той час, як він хизувався іншим протестувальникам конвертом з ім’ям Пелосі, який він узяв в її кабінеті.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP

— Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021